Pescara, Zeman di nuovo in campo: è tornato a dirigere gli allenamenti

Zdenek Zeman è tornato in campo. Il tecnico del Pescara, che il 12 dicembre era stato colpito da un'ischemia transitoria e per questo ricoverato per qualche giorno a scopo precauzionale, si è presentato martedì mattina al centro sportivo del club abruzzese e ha diretto l'allenamento in vista della sfida del prossimo weekend contro la Fermana. Zeman, 76 anni, era stato sostituito dal suo vice Bucaro in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C (sconfitta 2-0 a Catania) dell'ultima giornata di campionato (1-1 ad Ancona), ma sembra pronto per essere di nuovo regolarmente in panchina sabato.