Pescara, riecco Zeman: "Sto bene, senza fumare si può stare. Ma vediamo..."

"Sto bene, ho sentito un grandissimo affetto - le sue parole in conferenza stampa alla vigilia dell'ennesimo appuntamento alla guida degli abruzzesi in Serie C -. Senza fumo si può stare, ma vediamo quanto durerà (segue una risata, ndr). Non ho mai pensato di abbandonare e lasciare la squadra. Anche gli esami erano buoni per questo ho sempre pensato di tornare. Mezzo mondo mi ha scritto e sono felice".