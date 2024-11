PERINI: "BISOGNA CAPIRE SE LA FIORENTINA PUÒ GIOCARE IL PROSSIMO ANNO AL FRANCHI"

Sul restyling dello stadio Franchi "il cronoprogramma parla del 2026 ma sappiamo anche sono emerse delle criticità quando c'è stato il tavolo coordinato dalla prefettura rispetto a individuare ulteriori impianti dove poter fare giocare la Fiorentina. Questo ha portato a giocare quest'anno con mezzo stadio, queste criticità potrebbero valere anche per il prossimo anno. Nelle interlocuzioni che ci sono tutt'ora tra sindaca Funaro, nuova amministrazione e Fiorentina è emersa la volontà di collaborare e capire se ci possono essere modi per poter giocare anche il prossimo anno al Franchi: questo ha portato una rimodulazione del cronoprogramma dei lavori che attualmente sta avvenendo". Lo ha dichiarato l'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, rispondendo ad un question time di Paolo Bambagioni (lista Schmidt). "In questo momento c'è una interlocuzione avviata che sta portando a dover far lavorare gli uffici - ha aggiunto -. Quando ci saranno richieste formalizzate e risposte più concrete sarà mia premura parlarne anche col Consiglio comunale e la commissione sport".