Perin scherza con Donnarumma: "Coi nostri nasi giochiamo a scopa"

IL SIPARIETTO

Il calcio si è fermato in quasi tutto il mondo e per i calciatori di Serie A è tempo di nuove scoperte social. Tra i più attivi su Instagram Mattia Perin che si è scatenato in diretta: "La prima della mia carriera social, potremmo farne un'altra bevendo vino. Quando smetto col calcio mi metterò a produrre vino" ha raccontato il portiere del Genoa.

Tra i follower anche Antonio Donnarumma con cui è nato un siparietto. "Che naso!" ha commentato il terzo portiere del Milan a cui Perin ha prontamente risposto: "Senti chi parla! Mortacci! Se mettiamo il mio sopra al tuo facciamo scopa".

Tra le tante parole anche un messaggio sul Coronavirus: "Non sono in quarantena, ma sono solo come un cane. Non mi fanno tornare a Torino dalla mia famiglia. Bisogna stare a casa! Le giornate senza campionato sono una noia mortale, ma non si può fare altro".