Perin: "Proviamo vergogna: non siamo stati all'altezza"

Anche Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia i calci di rigore contro l'Empoli: "Abbiamo fatto un primo tempo per il quale proviamo vergogna, è un sentimento duro da sopportare ma è così. Non siamo stati bravi a capire l'importanza della partita". Poi il portiere bianconero ci mette la faccia per tutta la squadra: "Dobbiamo farci un grande esame di coscienza, la responsabilità è condivisa fra tutti. C'è grande tristezza per l'epilogo di oggi. Dobbiamo guardarci allo specchio, in campionato abbiamo fatto quattro vittorie di fila ma quando indossi questa maglia non basta. Parliamo spesso tra di noi per capire le difficoltà, non è ammissibile non passare il turno in casa con tutto il rispetto per l'Empoli. Ci prendiamo le critiche e i fischi, questo dolore sportivo magari ci farà tirare fuori quel qualcosa che oggi è mancato. Per entrare nella storia della Juventus devi alzare trofei, in questo momento forse non siamo all'altezza. Spero che questa delusione ci faccia tirare fuori qualcosa in più, a partire da me".