Per la Lazio una sconfitta oltre l'immaginabile: ma Baroni sa da dove poter ripartire

Per mezz’ora si è vista una bella Lazio, padrona del campo, piena di idee. Le è mancato qualche sbocco offensivo, a causa dell’assenza di Castellanos. Il Taty non sarà il centravanti più forte del mondo, ma è uno di quei giocatori che con la sola presenza al centro dell’attacco regalano un plus a tutti quelli che gli ruotano intorno. Uno spunto di Isaksen ha costretto Bastoni al fallo da ammonizione però poi è finita lì. Non è stata data continuità a quella giocata, non tanto per mancanza di iniziativa da parte degli esterni, quanto perché Noslin, capace di diventare devastante quando è libero di svariare su tutto il fronte d’attacco, non è altrettanto utile e decisivo quando gli viene chiesto di diventare punto di riferimento. Anche Zaccagni, attivo nella prima mezz’ora, ha finito per perdere l’ispirazione.