Pellegrini top anche di sfortuna, Hermoso e Wesley sugli scudi

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Il capitano ispira i primi due gol, poi deve uscire per infortunio. Lo spagnolo la sblocca e non sbaglia niente, il brasiliano è devastante. E Ghilardi dimostra grande personalitàdi Matteo Dotto
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ROMA
GOLLINI 6 - Inoperoso. Qualche brivido per un'uscita così così con palla in angolo ma nel complesso una serata di tutta tranquillità.
GHILARDI 7 - Partita di personalità. Attento in fase difensiva, da una sua torre di testa scaturisce l'1-0 di Hermoso. Sfiora la cinquina di testa. In continua crescita.
BALERDI 6.5 - Ennesima prova solida dell'argentino che ricorda Samuel, anche se lo Slovan davanti è proprio poca cosa.
HERMOSO 7 - Dietro non sbaglia niente, davanti appoggia costantemente le sortite del binario sinistro sull'asse Wesley-Pellegrini. E poi, e non è un dettaglio, sblocca il risultato (dal 77' KOULIERAKIS SV)
MOLINA 6.5 - Segna il suo primo gol in giallorosso ed è bravo nell'occasione a seguire gli sviluppi dell'azione, con il tiro di Malen deviato e l'argentino pronto per il tap-in vincente.
DE ROON 6.5 - Sempre ben piazzato in mezzo al campo, grande intelligenza tattica e la consueta grinta nei contrasti (dal 77' MANCINI SV).
PISILLI 6.5 - Riceve la fascia da Lorenzo Pellegrini e un minuto dopo firma il 3-0. Primo tempo un po' sottotono, cresce nella ripresa e serve anche un bel pallone di tacco a Castro che tira alto.
WESLEY 7 - Sulla sinistra fa impazzire Blackman in coppia con Pellegrini. Bravo nelle percussioni offensive e attento quando la Roma deve rinculare (dal 58' RENSCH 6 - Fa il suo spingendo sulla fascia mancina, ma non è all'altezza del brasiliano).
MORA 5.5- Il meno brillante della squadra di Gasperini. Trova pochi spazi, cerca il gol ma non lo trova. Soulè e Castro gli apparecchiano un'occasionissima ma tira sul portiere.
PELLEGRINI 7.5 - Partita sontuosa del capitano. Sul binario di sinistra fa macelli con Wesley, batte il corner da cui scaturisce l'1-0, ispira Malen nell'azione che porta al raddoppio e regala una chicca (un tunnel) poco prima di fermarsi per un problema muscolare. Peccato (dal 51' SOULE' 6.5 - Ruba palla dando il "la" alla giocata del 3-0, ispira con Castro la palla della possibile cinquina. Prima prova a mettersi in proprio ma non trova la porta).
MALEN 7 - Provoca il secondo gol, serve a Pisilli la palla del 3-0, si mette in proprio dal dischetto per il 4-0. Quindi esce tra gli applausi (dal 58' CASTRO 6 - Dopo il primo gol in campionato cerca anche il battesimo europeo senza fortuna. Serve un assist che Mora spreca malamente).
Allenatore GASPERINI 7 - Gestisce alla grande il turnover in una partita dominata dall'inizio alla fine. Pratica fin troppo facile grazie alla modestia degli slovacchi.
SLOVAN BRATISLAVA
TAKAC 5; BLACKMAN 4, BAJRIC 5, MARKOVIC 6.5, CRUZ 5.5 (dall'82' WIMMER SV); POKORNY 5; BARSEGHYAN 4 (dal 54' YIRAJANG 6.5), IBRAHIM 5.5 (dal 68' MUSTAFIC 5), CAMARA 5.5 (dal 68' MAROS 5), GAJDOS 5 (dal 68' MARTINEZ 6); MARCELLI 5. Allenatore YAYA TOURE 5.