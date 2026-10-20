Champions: Rodriguez infortunato, il Como chiede una sostituzione d'urgenza

Il Como invia una richiesta d'urgenza alla Uefa, chiedendo la possibilità di inserire nella lista dei giocatori da schierare in Europa Maxence Caqueret, inizialmente escluso per questioni numeriche. E' di oggi la notizia dell'infortunio di Jesus Rodriguez, che si è fatto male in allenamento. Un infortunio che avrà lunghi tempi di recupero, come annunciato già nel pomeriggio in conferenza stampa da Cesc Fabregas. Il club dunque ha deciso di inoltrare la richiesta di sostituzione, inviata nel tardo pomeriggio. La risposta potrebbe arrivare domani, consentendo dunque di avere a disposizione Caqueret già per la partita di domani sera contro il Manchester United. Il regolamento prevede infatti la possibilità di una sostituzione in caso di infortunio grave, che deve però restare l'unica fino alla fase successiva, playoff compresi, fatta eccezione per i portieri.