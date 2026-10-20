Manna: "Allegri mai messo in discussione, la rosa va ringiovanita ma ci sono altre squadre con la stessa età media"

20 Ott 2026 - 20:36
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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Il confronto è costante, quando si vince e quando si perde. Quando si perde due partite di fila è normale che il presidente voglia essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare come ha detto McTominay. Bisogna fare punti per uscire da questa situazione che sicuramente non è piacevole. Allegri non è assolutamente in discussione, ci vuole pazienza, alzare il livello di attenzione e migliorare i risultati. Alta l'età media? Bisogna fare delle analisi corrette, e non fuorvianti: ci sono altre squadre con la stessa età media. Di Lorenzo è il capitano, abbiamo poco da rimproverare a lui ma anche a Rrahmani, Lobotka, Politano. Non penso che la rosa sia arrivata, sicuramente va ringiovanita come abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno non abbiamo potuto farlo ma va bene così, bisogna pensare soltanto a lavorare". 

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