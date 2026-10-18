Totti e il Covid: "Ho visto la morte in faccia. La Roma? Se hanno bisogno sono qui"

Il dolore per la fine della carriera si è poi fuso con il lutto per il padre, trasformando quel vuoto in una vera e propria voragine. Totti rivela inoltre che dopo l'addio alla Roma fu cercato da Como e Genoa per tornare a giocare: "Sinceramente ci ho pensato. Cuore e testa dicevano due cose diverse, ma ho seguito il cuore. Ho avuto solo una maglia per tutta la vita e così doveva restare". Un amore per i colori giallorossi che resta indissolubile e lascia la porta aperta per un futuro domani: "La Roma è stata, è e sarà sempre tutto per me. È la mia seconda pelle, forse persino la prima. Tornare? Mai dire mai".