Carrick: "Non mi servono rassicurazioni, grande rispetto per il Como"

20 Ott 2026 - 20:51
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"Non ho bisogno di rassicurazioni sulla mia posizione. È piuttosto chiaro il mio ruolo, non ho bisogno di qualcuno che me lo dica. Lo so per certo dentro di me. So che bisogna vincere delle partite, per far sì che tutto possa andare liscio. Ci sono girati storti alcuni episodi". L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, non teme l'esonero nonostante l'avvio lento in Premier League con sette punti in sette gare e lo dichiara in conferenza stampa a Como alla vigilia della gara di Champions League. "Ho tantissimo rispetto per quanto fatto qui a Como, la velocità con cui è cresciuto il club, poi l'allenatore e il modo di giocare della squadra - sottolinea l'ex bandiera dei Red Devils -. Si vede che Fabregas ha delle ottime idee, ho grandissimo rispetto per Cesc, è stato un grande calciatore ma questo non vuol dire diventare un grande allenatore". Carrick, che non é preoccupato per l'allerta meteo e per un possibile rinvio della partita, dovrà fare a meno di doversi giocatori - Martinez, Mainoo, Rashford, Shaw e Sesko - ma ritrova De Ligt: "È molto bello riaverlo disponibile, sono 11 mesi che è fuori. Ha lavorato molto sodo e siamo contentissimi di averlo a disposizione", sottolinea. Infine, preferisce non commentare le parole dell'ex tecnico dello United Erik Ten Hag, che ha parlato di ambiente tossico all'Old Trafford: "Quello è il parere di Erik, non spetta a me commentare, io non c'entro niente con quella situazione. Ci sono state aspettative, avremmo potuto fare meglio ma fa parte del calcio. Se non hai un gruppo di ragazzi che sono sani, è molto difficile mostrare quello che vuoi fare".

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