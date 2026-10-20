Il Times si scusa con la Fifa per il caso-stipendi di Infantino

20 Ott 2026 - 22:45
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La FIFA prende atto delle scuse pubblicate oggi da The Times a seguito di un rapporto inaccurato e dannoso: Il 13 ottobre 2026 (Sport), abbiamo riportato che Gianni Infantino aveva ricevuto una “seconda retribuzione” dalla Fifa, che la Fifa non aveva divulgato. Ciò è inesatto. Non c’era alcuna “seconda retribuzione”. I regolamenti non richiedono alla Fifa di includere nel suo rapporto annuale le spese e i rimborsi ricevuti dal signor Infantino, poiché non sono considerati “compensi” ai sensi dei requisiti di segnalazione svizzeri.

Accettiamo inoltre che il signor Infantino non abbia acquistato una proprietà a Miami a un valore presunto sottostimato, come avevamo riportato, e né lui né la sua famiglia sono i proprietari legali o beneficiari di Shadi LLC e non esercitano alcun controllo su quella società, come avevamo suggerito. Siamo lieti di apportare queste correzioni e ci scusiamo con il signor Infantino e la Fifa per gli errori. Come la FIFA ha dichiarato ad agosto, è evidente che esiste uno sforzo concertato e in corso da parte di alcuni per minare la FIFA e il suo Presidente.

La FIFA esorta i media ad agire in modo responsabile e a verificare attentamente tutte le fonti per prevenire la pubblicazione e la successiva riproduzione di informazioni false e diffamatorie. La FIFA accoglie con favore un esame legittimo. Ma l’esame non è una licenza per amplificare false accuse. Laddove il reportage sia inaccurato, fuorviante o totalmente falso, come in questo caso, la FIFA continuerà a contestarlo direttamente e con vigore.

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