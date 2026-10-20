Il Times si scusa con la Fifa per il caso-stipendi di Infantino

Accettiamo inoltre che il signor Infantino non abbia acquistato una proprietà a Miami a un valore presunto sottostimato, come avevamo riportato, e né lui né la sua famiglia sono i proprietari legali o beneficiari di Shadi LLC e non esercitano alcun controllo su quella società, come avevamo suggerito. Siamo lieti di apportare queste correzioni e ci scusiamo con il signor Infantino e la Fifa per gli errori. Come la FIFA ha dichiarato ad agosto, è evidente che esiste uno sforzo concertato e in corso da parte di alcuni per minare la FIFA e il suo Presidente.