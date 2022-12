Pelé, l'annuncio: "Si è spento serenamente, amore per sempre"

"L'ispirazione e l'amore hanno segnato il cammino di Re Pelé, che oggi si è spento serenamente. Amore, amore e amore, per sempre", con queste parole il profilo twitter di Pelé ha dato l'annuncio della morte dell'82enne. Un'immagine in bianconero di O Rei sorridente a corredo. Pelé si è spento in ospedale a San Paolo. Questo il comunicato diramato dai medici che lo hanno avuto in cura: "Con rammarico annunciamo la morte oggi di Edson Arantes do Nascimento, Pelé". Il decesso, si precisa, è avvenuto "per il cedimento di più organi, conseguente alla progressione del cancro al colon associato alla sua condizione medica precedente. L'ospedale Israelita Albert Einstein - si dice infine - si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro Re del Calcio".