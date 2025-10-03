Lazio-Torino, Baroni: "Dobbiamo fare di più"

© Getty Images
Il Torino ha aperto il campionato con una crisi di risultati che ha scontentato tifoseria e dirigenza. La posizione di Baroni sembra essere in bilico e legata, inevitabilmente, al risultato di domani contro la Lazio. L'allenatore granata è intervenuto in conferenza stampa affrontando l'argomento: "Dobbiamo fare di più, dispiace se ultimamente abbiamo dato delle delusioni ai tifosi. L'ultima sconfitta è stata immeritata, ma ora dobbiamo fare i conti con la realtà dei fatti. Cairo è il nostro punto di riferimento, lo ringrazio per la vicinanza".
Sulle voci di un possibile esonero: "L'anno scorso sono cambiati il 90% degli allenatori rispetto all'anno prima e quest'anno il 60%. All'estero, allenatori come Klopp cambiano due squadre in 24 anni, da noi questo è impossibile perché in Italia c'è un sistema diverso. Io resto concentrato sul mio lavoro e sul Torino".
I giocatori hanno compreso al momento di difficoltà?
"Sicuramente sì, ho visto i loro occhi dopo la sconfitta di Parma. Abbiamo vissuto una settimana corta ma sento che nell'aria c'è quella convinzione di poter uscire tutti insieme dal momento difficile".
