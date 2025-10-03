Lazio-Torino, Baroni: "Dobbiamo fare di più"

Il Torino ha aperto il campionato con una crisi di risultati che ha scontentato tifoseria e dirigenza. La posizione di Baroni sembra essere in bilico e legata, inevitabilmente, al risultato di domani contro la Lazio. L'allenatore granata è intervenuto in conferenza stampa affrontando l'argomento: "Dobbiamo fare di più, dispiace se ultimamente abbiamo dato delle delusioni ai tifosi. L'ultima sconfitta è stata immeritata, ma ora dobbiamo fare i conti con la realtà dei fatti. Cairo è il nostro punto di riferimento, lo ringrazio per la vicinanza".