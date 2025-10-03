Zaniolo: "Ho sbagliato a sentirmi un po' troppo, ma voglio ripartire dall'Udinese"

"Tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così". A parlare è Niccolò Zaniolo che, in un'intervista a La Repubblica, ha parlato degli errori commessi in carriera e sulle difficoltà incontrate ai tempi della Roma: "Dall’altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall’inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po’ la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei". L'attaccante è però ora pronto a ripartire da Udine dove ha ritrovato la via del gol in Coppa Italia: "Mi sento bene. So di avere fatto tanti errori in passato, ma indietro non si torna. Penso all’oggi. A Udine, e all’Udinese, sto benissimo. Ho 26 anni, vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio. Lo sentivo vicino anche quando eravamo fisicamente distanti, perché fra un papà e il suo bambino l’amore azzera i chilometri. Però adesso che sono tornato a vivere con lui, e con Sara, è tutto più semplice".