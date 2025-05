Pedro: "Con la Juventus sarà uno spareggio Champions"

Pedro vuol giocarsi fino in fondo le chance di qualificazione per la prossima Champions League. L'attaccante della Lazio ha parlato della sfida contro la Juventus nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport spiegando come uno degli elementi fondamentali sia l'allenatore Marco Baroni: "Siamo tante squadre ad ambire a quel quarto posto. Non sarà facile. Non ci eravamo posti obiettivi specifici, come era normale che fosse visto il rinnovamento della rosa. Però abbiamo sempre creduto nelle nostre potenzialità - ha sottolineato Pedro -. I meriti di Baroni sono notevoli. Non lo conoscevo, per me è stato una grande rivelazione. Ci ha dato un gioco moderno, spettacolare ed efficace. E sul piano umano è stato bravo a far crescere tutti. La sua qualità migliore è la sincerità. Che poi è una caratteristica che non tutti gli allenatori hanno. Confermarlo? Ovviamente non sta a me dirlo, è la società che decide. Però mi auguro che gli si dia la possibilità di aprire un ciclo, perché sono sicuro che continuerebbe a fare bene, anzi penso che farebbe anche meglio di quanto fatto quest’anno".