Pazzesco Palmeiras: sotto 3-0 col Botafogo, rimonta e vince 4-3

BRASILE

Raffica di gol nella sfida di vertice: protagonista il 17enne Endrick, già del Real Madrid: doppietta per lui

In Brasile è successo qualcosa di indimenticabile nello scontro al vertice: il Botafogo capolista vinceva 3-0 in casa e ha perso 4-3 contro il Palmeiras secondo in classifica. Riaperta così la lotta per il titolo. Doppietta del diciassettenne Endrick, già del Real Madrid, ma il gol decisivo è di Murilo Cerqueira al minuto 99.

In Brasile si ricorderanno per molto tempo la sfida del Campeonato tra il Botafogo di Lucio Flavio, primo con 59 punti e il Palmeiras, inseguitore a meno 6, ma con una partita in più. Un'ultima chance di rientrare in corsa per il titolo per la squadra di San Paolo. Tutto sembra compromesso dopo 36 minuti del primo tempo con i padroni di casa avanti 3-0 grazie alle reti di Carlos Eduardo Oliveira Alves, Tchè Tchè e Junior Santos. Ma nella ripresa arriva la storica rimonta degli ospiti, complice anche l'espulsione di Adryelson al 76'. Una doppietta del talentuosissimo 17enne Endrick, già di proprietà del Real Madrid (49' e 84') avvicina il Palmeiras. All'89' arriva il pareggio di Jose Manuel Lopez e all'ultimo respiro, al 99', Murilo Cerueira firma il clamoroso 4-3.

Il Palmeiras di Abel Ferreira si porta così a meno 3 dalla vetta, ma per il Botafogo c'è ancora il vantaggio di avere giocato una partita in meno dei rivali.