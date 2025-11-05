Paura per Udogie, minacciato con un'arma da un procuratore

Attimi di paura per il calciatore del Tottenham e della Nazionale italiana Destiny Udogie, minacciato con una pistola da un agente di calcio. Secondo la BBC Sport l'episodio, confermato dagli Spurs che hanno dato massimo supporto al loro tesserato, è avvenuto a Londra lo scorso 6 settembre. Si presume che anche un altro uomo sia stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo durante l'incidente in questione. Per fortuna non sono stati segnalati feriti. La polizia metropolitana di Londra, che sta indagando, ha dichiarato che un uomo di 31 anni è stato arrestato l'8 settembre con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione mentre le indagini proseguono.