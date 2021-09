Paura in volo per la Germania: atterraggio d'emergenza a Edimburgo

GERMANIA

Grande spavento per la nazionale tedesca di ritorno dall'Islanda

Momenti di terrore per la Nazionale di calcio tedesca costretta nella notte a un atterraggio d'emergenza a Edimburgo, in Scozia, durante il volo di ritorno dall'Islanda dopo il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. I segnali di soccorso sono partiti poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Keflavik, costringendo così il pilota a cambiare rotta e chiedere via libera per l'atterraggio alla torre di controllo dell'aeroporto della capitale scozzese.

La federazione tedesca (DFB) ha precisato stamani che si è trattato di una "sosta precauzionale per motivi di sicurezza", per un controllo sul velivolo su cui stava viaggiando la squadra e tutto lo staff della Nazionale: "Tutti stanno bene - continua il messaggio pubblicato su twitter - e un nuovo volo è già stato programmato per riportare tutti a casa in Germania".