Partita del cuore, vip e campioni si sfidano per beneficenza

"PARTITA DEL CUORE"

Ecco la lista dei "convocati": Ruggeri, Ramazzotti, Allegri e Ribery vs Agnelli, Nedved, Leclerc e Buffon

Tutto pronto per la 30.ma edizione de "La partita del cuore", imperdibile appuntamento che martedì 25 maggio verrà trasmesso alle 20.45 su Canale 5 e in diretta streaming su Sportmediaset.it. Evento straordinario in cui si sfideranno per beneficenza la "Nazionale Italiana Cantanti", capitanata da Enrico Ruggeri, e i "Campioni per la Ricerca", guidati da Andrea Agnelli. Tutto con tanti vip e campioni in campo. Da Ramazzotti, Allegri, Ribery e Maicon a Nedved, Elkann, Leclerc e Sainz. Partita del Cuore 2021: gli sportivi in campo per Cantanti e Campioni Getty Images

Vedi anche Calcio Partita del cuore 2021 su Mediaset: appuntamento martedì 25 maggio su Canale 5 e Sportmediaset.it

Condotto da Federica Panicucci, l'evento sarà trasmesso in diretta dall’Allianz Stadium di Torino per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset. Oltre al capitano Andrea Agnelli, sotto la guida tecnica di Mihajlovic per i "Campioni per la Ricerca" scenderanno in campo tra gli altri Matteo Bassetti, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. Capitanata da Enrico Ruggeri e gestita in panchina dal tandem Capello-Masini, "La Nazionale Cantanti" schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random con i rinforzi di Maicon (ex Inter), Dida (ex Milan), Ribery (Fiorentina) e moltissimi altri in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese. Ma ecco di seguito la lista completa dei partecipanti.

NAZIONALE CANTANTI

Ruggeri

Ramazzotti

Bova

Matteo Bocelli

Bugo

E.Meta

Briga

Moreno

Boosta

Shade

Random

Dida

Maicon

Allegri

Ribery

Albi (Stato sociale)

Moreno Conficconi (Extraliscio)

Fede Rossi

Sorrentino

Marco Ligabue

All. Capello-Masini



CAMPIONI PER LA RICERCA

Agnelli

Bassetti

Nedved

Elkann

Tavares

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Cassani

Buffon

Storari

Pirlo

Marcore

Santini

Di Tanno

Cirio

Vegas Jones

Ciro The Jakal

Ricca

Ronaldo (da confermare)

All. Mihajlovic