Parma, Pecchia: "Molto contento dello spirito di squadra"

Fabio Pecchia ha commentato così lo 0-0 tra il suo Parma e il Torino: "Sono molto contento, faccio i complimenti al gruppo - le sue parole in conferenza -. Ci sono tante cose positive. Abbiamo affrontato la gara nelle condizioni che sappiamo, chiedevo spirito e i ragazzi hanno risposto. Non abbiamo subito gol, anche questa è una notizia. La squadra mi è piaciuta. La prima parte di gara è stata di sofferenza, il Toro è salito con merito e aveva un piglio diverso. Suzuki ci ha tenuto in partita, già a fine primo tempo eravamo più equilibrati. Nella ripresa siamo stati più padroni, con energie fresche abbiamo cercato la via del gol. Classifica? Il bilancio è positivo, ci approcciamo alla serie A con il gruppo più giovane del campionato: tutti sanno che cosa vuol dire essere neopromosse, vogliamo tenercela stretta questa serie A. I 19 punti li abbiamo meritati sul campo".