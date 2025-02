Parma, esonerato Pecchia: fatale il quarto ko consecutivo in campionato

Il Parma ha esonerato il tecnico Fabio Pecchia. Fatale il ko con la Roma, il quarto consecutivo in campionato, e il terzultimo posto in classifica a quota 20 punti. Pecchia aveva da poco firmato il rinnovo di contratto fino al 2027, ma la dirigenza ha ugualmente deciso di cambiare per provare a dare una svolta a un 2025 fin qui da incubo per gli emiliani, con appena 2 punti conquistati da inizio anno.