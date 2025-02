Serie A, Parma-Roma 0-1: Soulé pennella i tre punti al Tardini

Matías Soulé ha realizzato due reti su calcio di punizione diretta nel corso delle ultime due stagioni di Serie A (vs Cagliari e Parma); nel parziale, il giocatore della Roma (classe 2003) è il più giovane tra quelli che contano almeno altrettanti gol in questo modo nei maggiori cinque campionati europei.

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16) solo la Juventus (24) ha realizzato più gol su calcio di punizione diretta della Roma (19) nella competizione.

Quello di Matías Soulé è il primo gol realizzato da un giocatore della Roma su calcio di punizione diretta in Serie A da quello di Paulo Dybala contro il Monza, lo scorso 2 marzo.

La Roma ha fatto registrare un possesso palla del 72% in questo match contro il Parma: il secondo più alto per i giallorossi in un singolo match di questa Serie A dopo il 73% contro l’Empoli, il 25 agosto scorso.

La Roma ha collezionato due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile scorso (tre clean sheet consecutivi in quel caso).

La Roma ha vinto tre match di fila in trasferta in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2024.

Il Parma ha perso quattro match consecutivi per la prima volta in questo campionato; gli emiliani non registravano infatti almeno quattro sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra aprile e maggio 2021 (nove in quel caso).

Giovanni Leoni (18 anni e 57 giorni) è il giocatore italiano più giovane ad aver ricevuto un cartellino rosso in un match di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Adrián Bernabé colleziona oggi la 100ª con la maglia del Parma tra tutte le competizioni.

La Roma ha effettuato sei cambi nell'XI titolare dall'ultimo incontro di Serie A (contro il Venezia), record per la formazione giallorossa tra due gare di questo campionato.