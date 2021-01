Liverani, fiducia a tempo. In lizza, oltre a D'Aversa, anche Donadoni e Zenga

PARMA

Il presidente Krause ha deciso di evitare l'esonero di Fabio Liverani dopo la netta sconfitta interna rimediata contro il Torino. Dopo due riunioni, una nella serata di domenica, l'altra all'ora di pranzo di lunedì, i vertici societari del Parma hanno deciso di dare ancora fiducia all'attuale allenatore, con la massima carica dirigenziale che si è opposta a chi voleva invece sollevare subito Liverani dall'incarico. La fiducia è a tempo. E anche molto ridotto, visto che dipenderà dalla partita di mercoledì a Bergamo con l'Atalanta.

In caso di ulteriore sconfitta, o prova negativa, il Parma avrà un nuovo allenatore. Il primo nome è quello di Roberto D’Aversa, sotto contratto per altre due stagioni, che però non sembra così convinto di tornare. Il modo in cui è stato allontanato dopo aver compiuto l'impresa della doppia promozione e della doppia salvezza, non è andato giù all'ex allenatore, accusato di non praticare un calcio spettacolare, anche se era quello più funzionale e più adatto alle caratteristiche dei suoi giocatori.

In ogni caso le alternative non mancano. Il ds Carli, con il vice Lucarelli, stanno valutando altri nomi come quelli di Donadoni, Zenga e Nicola.