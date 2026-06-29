Parma, ufficiale il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto

Il Parma sarà in ritiro pre campionato a Pinzolo, in Trentino, dal 25 luglio al 2 agosto. In val Rendena arriveranno anche la prima squadra femminile e la formazione primavera. Gli emiliani inizieranno la preparazione il 13 luglio al Mutti Training Center di Collecchio per visite mediche e test fisici, prima di cominciare gli allenamenti agli ordini dell'allenatore Carlos Cuesta.
La prima squadra femminile, agli ordini di mister Giovanni Valenti, inizierà invece la nuova stagione mercoledì 15 luglio presso il centro sportivo di Noceto, dove prenderà il via la preparazione in vista della nuova stagione. Conclusa la prima fase di lavoro a Collecchio, il gruppo partirà venerdì 24 luglio alla volta di Trento per proseguire la preparazione estiva. Il 25 luglio è in programma un triangolare allo stadio Briamasco: alle 18.30 si disputerà Parma-Sassuolo, mentre a seguire i gialloblù affronteranno il Trento.
Al termine delle gare, la squadra si trasferirà a Pinzolo, sede del ritiro estivo. Il programma proseguirà con una serie di amichevoli: giovedì 30 luglio è in calendario Parma-Arezzo alle 17 al centro sportivo Pineta, mentre domenica 2 agosto è previsto un ulteriore test con avversario in via di definizione.