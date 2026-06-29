Parma, ufficiale il ritiro a Pinzolo dal 25 luglio al 2 agosto

Il Parma sarà in ritiro pre campionato a Pinzolo, in Trentino, dal 25 luglio al 2 agosto. In val Rendena arriveranno anche la prima squadra femminile e la formazione primavera. Gli emiliani inizieranno la preparazione il 13 luglio al Mutti Training Center di Collecchio per visite mediche e test fisici, prima di cominciare gli allenamenti agli ordini dell'allenatore Carlos Cuesta.