Parma, Cuesta: "Il mio futuro? Incontrerò la società e valuteremo se continuare"

Il Parma chiude il suo campionato con una bella vittoria sul Sassuolo. Ultima gara in gialloblù per mister Carlos Cuesta? L'allenatore risponde così in conferenza: "Sono sempre stato chiaro, dobbiamo valutare la situazione insieme. Faremo questo incontro e diremo tutto con trasparenza. Vedremo la possibilità di continuare. Nel caso ripeto: i margini di miglioramento ci sono e vogliamo crescere". Percentuale di permanenza? "Non posso darla, non sarei onesto e voglio esserlo sempre".
Intanto, Cuesta ha salutato la curva: "Ringrazio i tifosi per il calore, soprattutto in alcuni momenti. Penso a prima della trasferta di Verona, ci hanno dato tanto sostegno. Posso solo dirgli grazie. Mi hanno chiamato sotto di loro e rappresentavo tutti. Sono contento di essere stato apprezzato".