Parma, Cuesta: "Il mio futuro? Incontrerò la società e valuteremo se continuare"

Il Parma chiude il suo campionato con una bella vittoria sul Sassuolo. Ultima gara in gialloblù per mister Carlos Cuesta? L'allenatore risponde così in conferenza: "Sono sempre stato chiaro, dobbiamo valutare la situazione insieme. Faremo questo incontro e diremo tutto con trasparenza. Vedremo la possibilità di continuare. Nel caso ripeto: i margini di miglioramento ci sono e vogliamo crescere". Percentuale di permanenza? "Non posso darla, non sarei onesto e voglio esserlo sempre".