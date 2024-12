Parma, Pecchia: "Viste cose straordinarie, serve vincere per raggiungere l'obiettivo"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico del Parma Fabio Pecchia è entusiasta e soddisfatto del risultato ottenuto: "Ho visto cose straordinarie dal punto di vista dello spirito, anche quando si sono alzati i toni i ragazzi non si sono tirati indietro. Dobbiamo pensare a vincere le partite e fare i punti per il nostro obiettivo, tutti i ragazzi devono prendere spunto e far accelerare il nostro percorso. Il campionato è lungo, ho bisogno di tutti. Dobbiamo pensare a far punti e nelle scelte tengo conto della condizione di tutti. Oggi grande risposta di tutti, non del singolo. La Lazio è forte, poteva ribaltare l'azione e il risultato. Sul 2-0 hanno spinto, ci hanno tenuti sotto pressione a lungo epoche volte siamo riusciti a ripartire. Ho detto ai ragazzi che queste partite si vincono quando tutto va nel verso giusto. Abbiamo preso gol in modo particolare, ma la abbiamo chiusa solo nel recupero. Abbiamo subito la Lazio ma abbiamo dato una risposta".