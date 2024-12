Parma, Pecchia: "Spinto e creato tanto, sconfitta che brucia"

"Sconfitta che brucia, al di là dell'avversario. Noi, nei 5 minuti iniziali, siamo stati un po' così. Poi, nei primi 10 minuti del secondo tempo, dove abbiamo perso un po' il campo. Ma la squadra ha spinto sempre, ha spinto e creato tante occasioni, tante situazioni. Grande approccio nel secondo tempo dove abbiamo creato davvero tanto, ma in generale lo siamo stati. Paghiamo a caro prezzo quando usciamo dalla partita, davanti a una squadra che nel secondo tempo si è difesa". Così Fabio Pecchia, tecnico del Parma, al termine della sfida persa in casa contro il Verona. "Nel momento migliore abbiamo perso la partita. In due situazioni, in cui eravamo in pieno dominio della partita e avevamo creato tanto, abbiamo subito due gol. Poi c'è stata la reazione, la voglia di accorciare. E se avessimo accorciato prima… Però gli errori si pagano a caro prezzo. I gol subiti? Tutti i gol sono evitabili, poi c'è da considerare la bravura e la forza dell'avversario. Soprattutto il secondo, per come eravamo in pieno sviluppo noi, lì si è aperto il campo e hanno trovato gli spazi. E' stato difficile recuperare quando dai un vantaggio così netto agli avversari. Il 2-3? Noi dobbiamo analizzare tutto, pensare a ciò che c'è da fare da domani per la prossima partita. Ogni partita è un accumulo di esperienza e di vissuto che ci dobbiamo portare nella partita successiva", ha aggiunto.