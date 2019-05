PARMA, D'AVERSA: "NON SI PUO' PERDERE IN QUESTO MODO"

13/05/2019

Il Bologna vola. Il Parma, invece, ora trema. La zona retrocessione èa tre sole lunghezze, i ducali sono in frenata prolungata (5 punti nelle ultime sei partite) e il ko per 4-1 di Bologna, con tanto di crollo di nervi finale ed espulsione di Alves aggrava la situazione. Il tecnico Roberto D'Aversa non può dormire sonni tranquilli e scuote la squadra nel dopo partita: "Dobbiamo prenderci ognuno le proprie responsabilità. Io per primo, visto che sono l'allenatore, ma anche i ragazzi: perche' si puo' perdere, ma non così, non questo atteggiamento". L'allenatore del Parma respinge l'ipotesi di un ritiro: "La squadra mi ha sempre seguito, quello non serve. Serve affrontare le prossime partite (con Fiorentina e Roma n.d.r.) con un altro atteggiamento. Dobbiamo fare ancora qualche punto".