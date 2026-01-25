Parma, Cuesta: "Oggi tutti gli eventi ci sono stati sfavorevoli"

"Oggi gli eventi ci sono stati sfavorevoli. Non è stata la prestazione che volevamo, ci dispiace anche per i tifosi che ci hanno accompagnato". Carlo Cuesta commenta la sconfitta per 4-0 del suo Parma, che prima d'ora aveva perso al massimo con due gol di scarto, dall'Atalanta: "Ci vogliono solidità per difendere compatti e anche cinismo. Nei momenti favorevoli non siamo riusciti a segnare". "Siamo pronti a ripartire martedì in allenamento per far punti davanti al nostro pubblico. Sono abbastanza lontano con la testa dalla Juventus", prosegue il tecnico degli emiliani. "Siamo partiti forte sulle situazioni pericolose con Benedyczak, abbiamo patito le ripartenze dell'Atalanta negli spazi aperti. Serviva una riaggressione forte - l'analisi della partita di Cuesta -.Ho il rammarico per la prima occasione di Benedyczak e per non essere riusciti a difendere senza provocare il rigore. Dobbiamo essere competitivi a partire dalla fase difensiva e fare lo step in più in attacco". "Sono convinto che questa squadra reagirà facendo le cose giuste con l'approccio giusto. Ogni partita è un'opportunità per fare punti", conclude l'allenatore spagnolo.