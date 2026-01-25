Serie A, Juventus-Napoli 1-0 all'intervallo: decide David

La Juventus sta vincendo 1-0 alla fine del primo tempo contro il Napoli nel match valido per la 22/a giornata di Serie A. A segno David al 21' su assist di Locatelli dopo aver vinto un duello fisico con Spinazzola. I bianconeri avevano sfiorato il vantaggio poco prima con un tiro a giro di Thuram finito sul palo e sono andati vicini al raddoppio con un rasoterra di Conceiçao respinto sulla linea a porta sguarnita da Buongiorno. I campani i sono resi pericolosi solo con una conclusione di Vergara bloccata da Di Gregorio.