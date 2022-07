Parma, Buffon no limits: "Potrei ritirami a 55 anni"

© ipp

Dal ritiro del Parma a Pejo Gianluigi Buffon torna a parlare del passato e a 44 anni sposta l'asticella ancora in avanti per quanto riguarda il suo futuro in campo. "Ho giocato dieci anni a Parma nella mia prima vita, poi vent'anni alla Juve, uno a Parigi e ora chiudo il cerchio di nuovo in Emilia. E non ho 100 anni - ha spiegato -. Potrei ritirarmi a 55 anni. Da dieci anni penso a quando smetterò, ma poi proseguo sempre".