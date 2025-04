Parma, Bernabé: "Questo punto ci dà tanto, potevamo anche vincerla"

"Questo punto ci dà tanto, specie conoscendo il calendario che abbiamo davanti. Guardiamo tutti gli avversari in faccia in faccia e giochiamo le nostre partite. Siamo tutti uniti verso l'obiettivo che è la salvezza e faremo di tutto per ottenerla". Così il centrocampista del Parma Adrian Bernabé dopo il 2-2 contro l'Inter in rimonta. "Nella ripresa ci è girata bene, abbiamo fatto gol subito e poi con la spinta del pubblico l'abbiamo ripresa. Potevamo anche vincerla, ma prendiamo questo punto", ha detto in conferenza stampa.