Paris FC, Kombouaré gela l'Italia: "Più azzurri qui che alla Juve. Ecco perché non vanno ai Mondiali"
Provocazione di Kombouaré: "Il Paris FC schiera più italiani di Milan e Juve, ecco perché l'Italia fallisce i Mondiali"
Ciro Immobile (Paris Fc) © italyphotopress
Antoine Kombouaré, tecnico del Paris FC, ha lanciato una provocazione al calcio italiano dopo la vittoria contro il Metz, schierando titolari i neoacquisti Ciro Immobile, Diego Coppola e Lucas Koleosho e sottolineando come il suo club impieghi più azzurri delle big di Serie A. "Ci sono più italiani che giocano al Paris FC che in squadre come la Juventus, il Milan e le altre: ecco perché non andranno ai Mondiali", ha dichiarato l'allenatore francese, collegando direttamente l'inedito blocco tricolore dei parigini alla crisi di una Nazionale reduce dalla terza esclusione consecutiva dalla rassegna iridata.
La stoccata, arrivata tra le risate della sala stampa ma carica di amara verità, ha riacceso il dibattito sulla scarsa valorizzazione dei talenti locali nel nostro campionato proprio a un mese dalle elezioni per la presidenza Figc.