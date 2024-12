Parcheggio Viola Park, Bagno Ripoli ricorre al Consiglio di Stato

Il Comune di Bagno a Ripoli (Firenze) ha notificato il ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar della Toscana relativa al parcheggio del Viola Park, situato accanto al centro sportivo della Fiorentina, con cui i giudici amministrazione hanno annullato la delibera della stessa amministrazione relativa alla deroga concessa alla società viola per realizzare il posteggio da circa 400 posti auto. L'atto, si legge in una nota del Comune, è stato notificato dall'avvocato Fausto Falorni, che ha già rappresentato l'amministrazione comunale al Tar. "Riteniamo che il parcheggio in questi mesi si sia dimostrato efficace e indispensabile nell'ambito della gestione degli eventi del Viola Park, realtà di interesse generale sovracomunale, al fine di garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità di automobilisti, cittadini e residenti - spiega il sindaco Francesco Pignotti -. Per questa ragione siamo decisi ad andare avanti nel percorso giudiziario, pronti a valutare tutte le strade possibili per mantenere quell'area di sosta".