Pallotta replica a Commisso: "Sei arrabbiato perché non ti ho voluto alla Roma?"

Rocco Commisso non ha riservato parole lusinghiere verso James Pallotta nel corso di un'intervista a Radio Bruno Toscana: "Vorrei dire a Pallotta che è importante imparare dagli altri, quando è arrivato non sapeva neanche l'italiano. A Friedkin consiglio di non fare promesse che non può mantenere, come ha fatto Pallotta che disse subito di volere arrivare tra le prime cinque squadre al mondo". L'ormai ex numero uno della Roma ha risposto su Twitter al presidente della Fiorentina: "Dai Rocco, non puoi essere ancora arrabbiato per quando, cinque anni fa a New York, ti dissi che mai ti avrei voluto come partner in un grande club come la Roma".