Pallone d'Oro 2021, vince Messi: è il settimo trofeo in carriera

Lionel Messi è il vincitore del Pallone d'Oro 2021. Settimo trionfo in carriera per la Pulce, che ha battuto la concorrenza di Robert Lewandowski e di Jorginho, rispettivamente secondo e terzo in classifica. Il bomber del Bayern si è consolato col premio di miglior attaccante dell'anno, mentre quello di miglior portiere è andato a Donnarumma. Pedri miglior Under 21, Chelsea miglior squadra. Ad Alexia Putellas il Pallone d'Oro femminile.