Pallone d'oro del Sudamerica a Luiz Henrique del Botafogo

E' Luiz Henrique, 24 anni il prossimo 2 gennaio, talentuoso attaccante del Botafogo, il 'Re d'America', ovvero il vincitore del premio del quotidiano uruguayano 'El Pais' che, in pratica, è il Pallone d'oro del Sudamerica. Per questo riconoscimento votano 244 giornalisti di tutto il continente ed è riservato a calciatori che militano in club di questa parte del mondo. Il giocatore che in questo inizio di calciomercato invernale viene accostato alla Fiorentina, nel 2024 è risultato decisivo per le vittorie del Botafogo sia nella Coppa Libertadores che nel campionato brasiliano, e per questo ha ricevuto ben 128 preferenze, 'stracciando' gli altri nominati in corsa per il premio. Basti pensare che il secondo classificato Savarino, centrocampista venezuelano che gioca anche lui nel Botafogo, ha preso 25 voti. Ha completato il podio Juan Fernando Quintero, colombiano del Racing argentino, con 17. Dominio del Botafogo anche per i riconoscimenti del miglior tecnico e del miglior portiere, assegnati rispettivamente ad Artur Jorge, 52enne portoghese ex Braga e omonimo dell'altro Artur Jorge, anche lui portoghese, che in Sudamerica ha vinto tutto con il Flamengo e ora allena in Arabia Saudita, e a John, 26enne con un passato nel Santos e in Spagna nel Valladolid. Assegnato anche il 'Pallone doro' del Sudamerica del calcio femminile, conquistato dalla 39enne Gabi Zanotti, trascinatrice del Corinthians che nel 2024 ha vinto, come il Botafogo tra gli uomini, campionato nazionale e Libertadores.