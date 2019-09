Un abbonamento sospeso, come il caffè a Napoli. Sono tanti i tifosi che hanno aderito all'iniziativa lanciata da alcune associazioni di volontariato e siti internet per tifosi che hanno suggerito di lasciare qualcosa in più al momento della sottoscrizione per mettere insieme la somma necessaria per regalare abbonamenti a chi non può permetterselo. E il Palermo calcio (la squadra quest'anno milita in D) oggi ha reso noto che sono oltre 150 quelli donati finora ad adulti e soprattutto bambini e ragazzi. Tra questi, anche l'intera squadra di pallanuoto dei Delfini Blu, composta da ragazzi autistici". Hanno usufruito dell'iniziativa persone in difficoltà individuate da associazioni di volontariato, dal vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza, da parrocchie, operatori media, gruppi di tifosi, istituzioni. "Un elenco lunghissimo - si legge nella nota del club - di benefattori e gente comune mossa semplicemente da passione e spirito di condivisione. A tutti loro diciamo grazie". Per aderire all'iniziativa e sottoscrivere l'abbonamento c'è tempo fino al 18 settembre.