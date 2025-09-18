Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Palermo, Pohjanpalo: "In Finlandia sognavo il pubblico del Barbera"

18 Set 2025 - 11:07
Joel Pohjanpalo è pronto a trascinare il Palermo alla promozione in Serie A a suon di gol e la dimostrazione è arrivata nelle prime giornate del campionato di Serie B. L'attaccante finlandese ha parlato del rapporto con la città siciliana nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Fa molto caldo! La mentalità dei siciliani è molto diversa, le persone sono molto entusiaste. Adoro stare in città, provare emozioni coi tifosi, fare foto coi bambini. Fa parte del lavoro: bisogna avvicinarli alla squadra, abbiamo bisogno di loro. E anche alla mia famiglia piace stare in centro. Siamo stati molto fortunati ad aver vissuto in luoghi unici come Palermo e Venezia, con due stili di vita diversi. Ho ricordi che racconterò ai miei figli e agli amici tra 30 o 40 anni - ha raccontato Pohjanpalo - Segnare davanti a 30.000 persone è successo in Germania In a Düsseldorf, Amburgo, Leverkusen. Ma il Barbera è uno dei luoghi più emozionanti in cui giocare. In Finlandia me lo potevo solo sognare un pubblico così..."

