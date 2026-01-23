Palermo, Inzaghi: "Modena è un bel banco di prova"

"Come ho detto anche alla squadra, la partita contro il Modena arriva al momento giusto perché sarà molto impegnativa, come tutte in Serie B. Reputo i gialloblù una grande squadra, sono stati sfortunati in alcune gare e sarà un bel banco di prova. Noi però dobbiamo dare continuità ai risultati e credo veramente che sia la partita giusta per vedere dove siamo arrivati". Lo ha detto 'allenatore del Palermo calcio Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Modena valida per la ventesima giornata di Serie B ed in programma allo stadio Braglia alle 17.15.