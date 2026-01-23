Palermo, Inzaghi: "Modena è un bel banco di prova"

23 Gen 2026 - 21:26

"Come ho detto anche alla squadra, la partita contro il Modena arriva al momento giusto perché sarà molto impegnativa, come tutte in Serie B. Reputo i gialloblù una grande squadra, sono stati sfortunati in alcune gare e sarà un bel banco di prova. Noi però dobbiamo dare continuità ai risultati e credo veramente che sia la partita giusta per vedere dove siamo arrivati". Lo ha detto 'allenatore del Palermo calcio Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Modena valida per la ventesima giornata di Serie B ed in programma allo stadio Braglia alle 17.15.

"I numeri dicono che abbiamo la migliore tenuta difensiva, ma quando giochi contro degli attaccanti importanti per la categoria devi fare una grande partita - ha proseguito - non solo i difensori, ma tutta la squadra. Nelle ultime due gare non siamo stati bravi a chiuderle al momento giusto e mi auguro di vedere miglioramenti in questo. Quello che ho cercato di dire ai miei giocatori è che aver fatto il record delle cinque vittorie di fila in casa dopo oltre 50 anni ci deve dare la convinzione che siamo forti. Dobbiamo andare a imporre il nostro gioco ovunque. A Modena avremo tantissimi tifosi al seguito ed è il momento per dare la zampata giusta", ha concluso Filippo Inzaghi. 

Ultimi video

01:36
Roma si coccola Pisilli

Roma si coccola Pisilli

00:29
MCH COPPA DEL MONDO SILVIO CAZZANIGA 23/1 MCH

A Milano una targa per il creatore del trofeo della Coppa del Mondo

01:04
lego

Leggende e mattoncini: svelata la Coppa del Mondo LEGO con Materazzi e Cafu

01:34
Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

01:23
Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

01:35
Scamacca si rilancia

Scamacca si rilancia

01:29
Un nome, una sicurezza

Un nome, una sicurezza

01:26
Verso Roma-Milan

Verso Roma-Milan

01:44
Napoli, si rivede Lukaku

Napoli, si rivede Lukaku

01:48
La "prima" Thuram

La "prima" Thuram

01:59
Alta tensione Juve-Napoli

Alta tensione Juve-Napoli

01:23
Questa sera Inter-Pisa

Questa sera Inter-Pisa

01:38
Pio, l'uomo del momento

Pio, l'uomo del momento

02:04
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato

00:47
Le parole di Italiano

Le parole di Italiano

01:36
Roma si coccola Pisilli

Roma si coccola Pisilli

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

1. Real Madrid: 1161 milioni di euro

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessuna italiana nella top ten, ma l'Inter...

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Palermo, Inzaghi: "Modena è un bel banco di prova"
21:00
Tragedia in Portogallo: calciatore si accascia in campo e muore a 27 anni
 
20:23
Como, Fabregas: "Baturina in forma buonissima, Addai e Morata verso il recupero"
19:27
Cagliari, Pisacane: "Con la Fiorentina dobbiamo fare una gara impeccabile"
18:39
Pisacane: "Fiorentina forte, Cagliari non si deve esaltare"