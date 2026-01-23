Palermo, Inzaghi: "Modena è un bel banco di prova"
"Come ho detto anche alla squadra, la partita contro il Modena arriva al momento giusto perché sarà molto impegnativa, come tutte in Serie B. Reputo i gialloblù una grande squadra, sono stati sfortunati in alcune gare e sarà un bel banco di prova. Noi però dobbiamo dare continuità ai risultati e credo veramente che sia la partita giusta per vedere dove siamo arrivati". Lo ha detto 'allenatore del Palermo calcio Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Modena valida per la ventesima giornata di Serie B ed in programma allo stadio Braglia alle 17.15.
"I numeri dicono che abbiamo la migliore tenuta difensiva, ma quando giochi contro degli attaccanti importanti per la categoria devi fare una grande partita - ha proseguito - non solo i difensori, ma tutta la squadra. Nelle ultime due gare non siamo stati bravi a chiuderle al momento giusto e mi auguro di vedere miglioramenti in questo. Quello che ho cercato di dire ai miei giocatori è che aver fatto il record delle cinque vittorie di fila in casa dopo oltre 50 anni ci deve dare la convinzione che siamo forti. Dobbiamo andare a imporre il nostro gioco ovunque. A Modena avremo tantissimi tifosi al seguito ed è il momento per dare la zampata giusta", ha concluso Filippo Inzaghi.