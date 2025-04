Palermo, Dionisi sfida da ex il Sassuolo: "I fischi mentre i calciatori giocano pesano tanto"

A Palermo arriva la capolista del campionato di serie B di calcio, che è anche l'ex squadra del tecnico rosanero Alessio Dionisi, e ci si prepara, per domani, a un match di grande livello. "Affrontiamo la squadra migliore del campionato - osserva l'allenatore del Palermo - non sarà facile. Siamo la squadra con più partite consecutive in gol? Dovevamo migliorare da questo punto di vista rispetto al girone d'andata. Abbiamo alzato il numero di gol presi, concedendo qualcosina in più. Dobbiamo esser bravi a non accorciare la coperta". L'obiettivo del Palermo è sempre quello di acciuffare i playoff e quello di domani è un esame niente male. "Col Sassuolo sarà una gara difficile, non concedere qualcosa è impossibile. I ragazzi fanno il massimo ma di squadra, dal punto di vista offensivo e difensivo, possiamo essere ancora più applicati. Spesso ci allunghiamo. Sassuolo con la pancia piena? Me l'aspetto come l'ho visto nelle ultime partite, in ogni transizione vanno in porta. Li rispettiamo ma abbiamo le nostre possibilità". Dionisi si augura uno stadio Barbera sempre al fianco della sua squadra. "Fischi? Condizionano se arrivano mentre i ragazzi giocano. In campo non si mettono solo le qualità tecniche e tattiche, tutto passa dalla testa. Se la squadra avesse più leggerezza si esprimerebbe meglio, ma i calciatori sono pagati per andare oltre le difficoltà. Speriamo che i tifosi siano tantissimi per la sfida col Sassuolo".