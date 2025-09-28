Logo SportMediaset
Pagliuca: "Quel palo ha salvato la mia carriera. Guardate Zenga..."

28 Set 2025 - 09:15

"La finale del Mondiale con l'Italia, quella di Champions con la Sampdoria e la retrocessione del Bologna in Serie B sono le uniche tre cose che vorrei cambiare nella mia carriera. Se si potessero togliere, sarei veramente a posto con tutto". Gianluca Pagliuca, ex numero uno azzurro, si è raccontato in un'intervista a Cronache di spogliatoio: "Ai Mondiali di USA 1994 siamo andati a un passo da un sogno ed è stato tremendo perdere in finale ai rigori. Perché baciai il palo? Mauro Silva calciò e la palla mi sfuggì di mano, stava per entrare in rete, invece finì sul palo e io la ripresi. Quel palo mi ha salvato la carriera. Guardo il mio amico Walter Zenga: ha fatto una carriera strepitosa, ma gli ricordano ancora il gol di nuca di Caniggia nella semifinale persa ai rigori con l'Argentina al Mondiale di Italia 1990. Non oso immaginare cosa mi sarebbe successo se avessimo perso per colpa di quel mio errore, sarei stato timbrato a vita e per questo baciai il palo".

