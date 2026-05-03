LE PAGELLE DI JUVENTUS-VERONA

Pagelle Juventus-Verona: Vlahovic un solo tempo ma decisivo, Bremer commette un errore imperdonabile

Conceiçao imprendibile le prova tutte, promossa in blocco la difesa del Verona

di Enzo Palladini
03 Mag 2026 - 19:58
© Getty Images

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JUVENTUS 

Di Gregorio 6 - Una di quelle giornate che si trasformano in beffa per i portieri, zero parate e un gol preso senza colpe. 

Kalulu 6 - Non c'è la sua complicità nell'errore di Bremer che porta all'1-0 di Bowie, presidia la fascia sempre con il solito contributo atletico. 

Bremer 5 - Visto che nella sua area non c'è moltissimo lavoro, da buon brasiliano si avventura in sortite offensive, una delle quali lo porta a centrare una traversa di testa. Atteggiamento sbagliato però: alla prima azione nemmeno pericolosa del Verona, commette un errore clamoroso che favorisce l'1-0 di Bowie. 

Kelly 6 - I suoi cambi di gioco da cinquanta metri sono sempre uno schema offensivo importante per Spalletti, in difesa deve solo svolgere lavoro di routine. 

Dal 35' st Koopmeiners 5,5 Dovrebbe dare una qualità nelle uscite dalla fase difensiva che invece non riesce a dare. 

McKennie 5,5 - Non fa praticamente mai l'esterno, lascia la linea a Kalulu e Conceiçao, fa la mezzala aggiunta aiutando molto nella ricerca della densità a centrocampo. Però in realtà la posizione ibrida lo disorienta. Alla fine diventa terzino sinistro, ma senza mai convincere. 

Locatelli 6 - Catalizza un numero infinito di palloni e li gioca quasi tutti con lucidità, molto aiutato anche da una marcatura non asfissiante da parte dei centrocampisti veronesi. Si prende un giallo per simulazione, assolutamente immeritato. 

Thuram 5,5 - Un inizio scintillante, con qualche giocata di qualità, poi una lunga pausa che ha fatto scattare la sostituzione. 

Dal 1' st Vlahovic 7 - Adesso si può dire: quanto è mancato alla Juve questo attaccante. Un quarto d'ora da sano gli è bastato, punizione perfetta e gol dell'1-1, 185 dopo l'ultima rete in Serie A, 179 giorni dopo l'ultimo centro in Champions. Ma non è solo quello l'apporto, c'è anche uno spirito guerriero che finalmente si rivede. 

Cambiaso 6 - Ha ritrovato la continuità fisica dei tempi migliori e viaggia a tutta fascia, provando anche qualche tiro. 

Dal 30' st Boga 6 - Prova a infilarsi in spazi intasati con tanta volontà.  

Conceiçao 6,5 - Sempre vivacissimo con i suoi movimenti da flipper, sempre più bravo anche nell'uso del piede destro. Difficile limitare, impossibile da bloccare del tutto. Sull'1-1 va due volte vicino al gol. 

Dal 35' st Zhegrova 6,5 - Si gioca al meglio il suo spezzone di partita, con il palo colpito nel recupero. 

Yildiz 6,5 - Finalmente libero da malanni fisici, cercato spesso dai compagni consapevoli della sua forma ritrovata, prova a illuminare gli ultimi trenta metri di campo nella prima metà del primo tempo, poi soffre le contromisure del Verona. La sua ruleta a inizio secondo tempo in area avversaria però vale mezzo voto in più. 

David 6 - Partecipa parecchio alle azioni e questa è un'ottima notizia, dopo mesi di latitanza totale o parziale. Ci mette anche qualche giocata di qualità e anche questo vuol dire molto. Nel secondo tempo retrocede alle spalle di Vlahovic. 

Dal 24' st Miretti 5,5 - Ha un'opportunità dopo parecchio tempo, ma la partita è troppo complicata per giocarsela al meglio. 

Allenatore Spalletti 6 - Ha provato più o meno tutto quello che aveva a disposizione, ha preso un gol per un errore personale in una partita dominata. Che colpe potrebbe avere? 

VERONA 

Montipò 6,5; Nelsson 6, Edmundsson 6,5, Frese 6,5; Belghali 5,5, Akpa Akpro 6,5, Gagliardini 6, Bernède 6,5, Bradaric 6 (26' st Slotsager 6); Suslov 6 (26' st Lovric 6); Bowie 6,5. Allenatore Sammarco 6,5. 

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