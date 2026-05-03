Pagelle Juventus-Verona: Vlahovic un solo tempo ma decisivo, Bremer commette un errore imperdonabile

Dal 1' st Vlahovic 7 - Adesso si può dire: quanto è mancato alla Juve questo attaccante. Un quarto d'ora da sano gli è bastato, punizione perfetta e gol dell'1-1, 185 dopo l'ultima rete in Serie A, 179 giorni dopo l'ultimo centro in Champions. Ma non è solo quello l'apporto, c'è anche uno spirito guerriero che finalmente si rivede.