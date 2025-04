Olympiakos, Pirola: "L'Europeo Under 21 sarebbe la ciliegina di una stagione perfetta"

Lorenzo Pirola si sta mettendo in luce in Grecia con la maglia dell'Olympiakos, motivo per cui proverà a far di tutto per conquistare la convocazione agli Europei Under 21: "Ci tengo tantissimo anche perché sarà il mio ultimo anno di Under 21. Con la Nazionale non ho mai alzato un trofeo, anzi ne ho perso uno in Under 17 in finale contro l’Olanda - ha spiegato Pirola in un'intervista a SportWeek -. Vincere l’Europeo da capitano sarebbe la ciliegina su una stagione perfetta. E anche il completamento di una trafila partita dall’Under 15".