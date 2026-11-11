Olimpiadi, Giochi Giovanili: Azzurrine quarte nel futsal

Questi i risultati di oggi dell'Italia Team ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Sfuma la medaglia di bronzo per la Nazionale femminile U18 di futsal ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Alla Dakar Arena le azzurrine guidate da Sebastiano Giuffrida vengono sconfitte 5-2 dall'Iran nella finale per il terzo posto, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1. L'Italia parte forte e si porta sul doppio vantaggio grazie alla doppietta della capitana Ilenia Moro (foto OIS/Jon Buckle), a segno al 14' e al 16'. Un'autorete di Miriam Melfi riapre la partita prima dell'intervallo. Nella ripresa arriva la rimonta iraniana: Tanaz Bagheri firma il pareggio al 23', Setayesh Rezaei completa il sorpasso al 26', poi ancora Bagheri, con altre due reti al 27' e al 35', fissa il risultato sul definitivo 5-2. Le azzurrine chiudono così al quarto posto il torneo olimpico, dopo la sconfitta in semifinale contro l'Ucraina. Laura Grasso Castagnetta conserva la leadership della classifica generale dopo le prime 12 regate. L'azzurra chiude le tre prove odierne con un primo, un terzo e un sesto posto (poi scartato), portandosi a 17 punti netti. Alle sue spalle la spagnola Olivia Sanchez (19) che supera nella generale la cinese Wu Ziyan (23). Quarta la greca Kyriaki Zerva (34). Due punti di vantaggio per l'italiana sulla più immediata inseguitrice.