Olanda, Koeman bacchetta Zirkzee: "La nazionale va meritata"

Il rapporto tra i due non è mai sembrato idilliaco, tanto he negli ultimi Europei era stata necessaria una lunghissima serie di infortuni per arrivare alla sua convocazione. Anche in questa occasione il ct della nazionale olandese Ronald Koeman non ha risparmiato bordate a Johsua Zirkzee, dopo averlo escluso (di nuovo) dalla lista dei convocati in vista degli impegni degli Orange in Nations League. "Zirkzee non è stato convocato dalla Nazionale perché non credo sia abbastanza bravo in questo preciso momento".