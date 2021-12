Nuovo stadio, c'è il sì alla Cattedrale di Popolous: a Natale sarà ufficiale

SAN SIRO ADDIO

Milan e Inter giocheranno nell'impianto che è stato scelto per sostituire il 'Meazza' a partire dal 2027

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Milan e Inter hanno un nuovo stadio in cui giocheranno a partire dal 2027. L'impianto di Milano sarà quello progettato dallo studio Populous, meglio conosciuto come la Cattedrale, ispirato al Duomo ed alla Galleria Vittorio Emanuele II. Questo progetto era già da mesi in vantaggio su quello degli Anelli di Manica-Sportium. Nelle prossime ore, perlomeno entro Natale, arriverà anche l'ufficialità.

Populous ha progettato più di 1000 stadi, tra cui il nuovo Wembley e il nuovo impianto sportivo del Tottenham. Ora non resta che capire quale fine farà San Siro. C'è l'ipotesi che venga parzialmente demolito dopo i Giochi Olimpici Invernali del 2026, manifestazione di cui ospiterà la cerimonia di apertura, per essere riconvertito in "distretto sportivo e commerciale".