Caos arbitri, la Procura apre un fascicolo su voti e dismissioni

Com'è esploso il nuovo caso?
Non c'è pace per l'Associazione italiana arbitri. In una stagione segnata dall'inchiesta per le partite pilotate attraverso le "bussate" alla sala Var di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi per il presidente Antonio Zappi si aggiunge ora un nuovo caso. Protagonisti sono i voti assegnati dagli osservatori ai fischietti durante l'ultima giornata, punteggi che determinano conferme o dismissioni fine stagione. Ma andiamo con ordine.
Tutto parte da un esposto inviato dal presidente della Sezione Aia dell'Aquila Guido Alfonsi alla Procura Federale e al pubblico ministero Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta alla Procura di Milano che vede tra gli indagati l'ex designatore Gianluca Rocchi. Alfonsi mette in luce alcune anomalie nella dismissione dalla Can A-B dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. La prima conseguenza è stata l'apertura di un fascicolo da parte della procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chiné.
Se Ferrieri Caputi avesse preso un voto più alto all’ultima giornata, sarebbe stata venticinquesima e avrebbe escluso Rapuano fuori dalla top 25. Il fischietto di Rimini, in Can dalla stagione 2015-16, l'anno prossimo non avrebbe dunque potuto arbitrare e si sarebbe aggiunto agli altri dismessi per limite di permanenza nel ruolo. Massimi, ultimo in graduatoria, sarebbe dunque stato il quinto dismesso e Dionisi si sarebbe salvato. La palla passa ora al procuratore Chiné, che valuterà come procedere anche sulla base delle testimonianze che raccoglierà dai diretti interessati. Tra questi ci sarà con tutta probabilità anche il designatore ad interim Dino Tommasi, chiamato a gestire un'altra situazione delicata.