Nuovo furto in casa Morata, la moglie Alice: "Ci han rubato tutto"

LADRI IN AZIONE

I ladri avevano già fatto visita nell'abitazione dell'attaccante nel 2019

© Getty Images Brutta esperienza per la famiglia di Alvaro Morata, vittima di un nuovo furto nella sua abitazione. Secondo quanto riferito sui social da Alice Campello, moglie dell'attaccante dell'Atletico Madrid, alcuni ladri si sarebbero introdotti in casa mentre l'ex giocatore di Juve, Chelsea e Real si trovava in ritiro con la Spagna a Euro 2024.

"Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza - ha scritto Alice su Instagram -. Preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene". "Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli - ha aggiunto rassicurando amici e parenti -. Un abbraccio". Per la famiglia Morata non è la prima volta che alcuni ladri fanno irruzione nella loro casa. Già nel 2019, infatti, Alice Campello era stata derubata mentre si trovava da sola con i figli nella sua abitazione.